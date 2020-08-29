شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» و«الزراعة»: لا توجد أزمة في مياه الرى بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أبوالسعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، إنه لا توجد أزمة في مياه الرى بمختلف قرى ومدن المحافظة، ولم يتم رصد أي شكاوى بشأن نقص مياه الرى، مؤكدا أن جميع الترع والرياحات بالمحافظة يتم العمل على تطهيرها أولا بأول حفاظا على توفير كميات المياه للمزارعين بجميع أنحاء المحافظة وحماية محاصيلهم من البوار.

وأشار، في تصريحات، إلى أن مديرية الري تقوم بأعمال تطهيرات سنوية لجميع الترع والرياحات بتكلفة تصل 25 مليون جنيها سنويا بجانب أعمال التبطين والتأهيل للترع ضمن المشروع الرئاسي لتأهيل الترع ومن المقرر تبطين وتأهيل 165 كيلو متر ترع بالمحافظة بإجمالى تكلفة وصلت حوالى 400 مليون جنيها

وفى السياق ذاته، أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن المديرية أو الادارات التابعة لها لم ترصد أي شكاوى حول نقص مياه الري، مشيرا إلى أن أعمال التطهير للترع والمساقى والرياحات تتم بشكل دورى بالتنسيق مع مديرية الري بالمحافظة.