شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مخزون السكر يكفي أكثر من 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحده الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل زراعة الأصناف وحيدة الأجنة وتطوير عمليات الخدمة الزراعية وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الإنتاج على المستوى الرأسي، وكذلك التوسع في الزراعة في مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر.

‫وصرح الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، في بيان، بأنه تم التعاقد مع المزارعين على زراعة 100 ألف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي، بزيادة قدرها 33 ألف فدان عن العام الماضي في نفس هذه الفترة، حيث كان التعاقد على 67 ألف فدان العام الماضي في نفس هذا التوقيت، في إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع في زراعة المنتجات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.

ولفت إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

‫جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية سبق وافتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر، بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 ألف طن بنجر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، حيث تعالج مياه الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعه نتيجية صرف هذه المياه بما تحتوية من تلوثات، وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التي تصب فيه المياه المعالجة.