شكرا لقرائتكم خبر عن 14 منطقة تنموية بمحور «شريان الأمل» تفتح نافذة على المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السبسى مشروع محور المحمودية «شريان الأمل» الذي أنجزته الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في زمن قياسى بتكلفة إجمالية ٥.٥ مليار جنيها، ولأن المشروع محور تنموي متكامل فقد راعى جميع الجوانب الجمالية والاقتصادية والاجتماعية كان أبرزها إنشاء 14 منطقة تنموية بطول المحور

تخدم سكان 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي «شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول».

وتشتمل المناطق التنموية على مساحات خدمية وتجارية وأنشطة متنوعة وحمامات سباحة وملاعب ودور عبادة ومستوصف ونقاط إسعاف وحماية مدنية، فضلا عن عدد من المحال التجارية بإجمالى 100 محلًا تجاريًا مجهز لكافة الأنشطة الخدمية.

كما تشمل كل منطقة مسجدا وقاعة متعددة الأغراض وساحة رياضية وحمام سباحة ومستوصف ومبنى تجاري وكافتيريا، فضلا عن نقطة إسعاف وأخرى أمنية.

ولم يغفل المشروع اللمسات الجمالية، لذلك تم تزين المحور بثلاثة بحيرات تبلغ مساحتها 17 ألف و346 متر مربع، وجرى إنشاء هدار مياه، يشمل خطين مياه «ري وطوارئ» بقطر 1400 مم، لتغذية البحيرات الثلاث.

وتقع البحيرة الأولى على مساحة 14 ألف متر مسطح، وتشمل مقاعد لتنزه المواطنين بالمجان.

أما البحيرة الثانية والثالثة فتضمان محال تجارية بمساحات متنوعة، وجميع البحيرات التي يصل عمقها إلى مترين و40 سم، جرى تزويدها بذريعة أسماك، لهواة صيد الأسماك.

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وصممت البحيرات التي يتراوح أطوالها بين 145 إلى 188 مترا وعرض نحو 45 متر، لتستوعب منسوب مياه أزيد بـ 75 سم خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وتضاء البحيرات ليلا بنظام إضاءة متنوع ومتناسق الألوان ما يعطيها شكلًا جماليًا، باستخدام نحو 98 عامود إنارة بارتفاع 3 أمتار و9 أعمدة إنارة بارتفاع 30 مترا.

منطقة تنموية بمحور المحمودية

منطقة تنموية بمحور المحمودية

منطقة تنموية بمحور المحمودية

منطقة تنموية بمحور المحمودية

منطقة تنموية بمحور المحمودية

منطقة تنموية بمحور المحمودية