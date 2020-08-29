شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لن أبيع الوهم للمصريين للحفاظ على شعبيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مخالفات البناء تحد خطير تواجهه الدولة المصرية، مضيفا: «صدقونى البناء غير المخطط خطير جدا مش عاوز أقول بنفس النسبة لموضوع سد النهضة.. واللى واضح لينا موضوع الميه واللى مش واضح لينا هو التعدي على الأراضي الزراعية.. بدل ما تبنى في الأرض الزراعية فيه ظهير صحراوي، علشان ثقافة ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا هو فيه حد ماشي بعربيته نقوله ادفع المخالفة بيبقى مبسوط لا بيبقى زعلان».

وقال السيسي، خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، من بينها مشروعات خاصة بقطاع البترول ومشروع بشاير الخير ٢ للإسكان ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب ومشروع تطوير محور المحمودية ومسجد الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض، السبت، إن «الموضوع ده مش مسؤولية الحكومة والرئيس بس دى مسؤوليتنا كلنا إن إحنا نحافظ على بلدنا وننظم هذا الملف لأن الملايين بيتأثروا»، معلقًا: «الموضوع شائك وأي حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الإعلام يتكلم فيه، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده في الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. أي عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله».

وقال: «إنتوا هتتألموا منه إنتوا مش عاوزين تساعدونى ليه ومصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزي الفل، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه، بنجيب مبنى يزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص، موجها حديثه للمختصين، خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها»، مؤكدًا أن «محور المحمودية سيعطي حرية حركة بالإسكندرية»، مضيفًا: «دائمًا سنجد من يشككون في المشروعات التي ننفذها، وتابع: في ناس بتتكلم بشكل سلبي عن الإجراء، كان في 30 مسجد وتعديات أخرى ويقولوا بيهدوا مساجد ربنا، والله لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى بس هما ميعرفهوش، ويقولوا بيهدوا جوامع ربنا، شوف المصريين، إحنا، أستغفر الله العظيم».

وتابع: «يا رب تبقوا زينا في إن انتوا تعملوا حساب ربنا انتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها، جايين تتكلموا علينا لما بنبنى ونعمر هو ده المنظر اللى كنا بنتعاير بيه ويقول شوف المصريين وشوف فقرهم وخيبتهم عاملة إزاي»، مشيرًا إلى أنه «إحنا بنفتتح وسعداء والبحيرة فيها 77 جامعا مخالفا على حرم الترعة، اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه؟، دى سرقة».

ووجه الرئيس، محافظ البحيرة بتدشين محاور على كل ضفة وإنشاء مساجد بديلة بنفس النمط، قائلا: «بشكرك وأنا معاك والدولة معاك نعمل 4 محاور على كل ضفة ونعمل المساجد بنفس النمط ومساكن لأهلنا اللى اتعدوا لكن إحنا بنحاسب نفسنا التجاوز اللى تم، إحنا ندفع تمنه مش الناس، لافتا إلى أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، معلقا: مخدناش إجراء حاد في مخالفات البناء بدون إنذار إحنا قايلين الكلام ده من 3 سنين وإدينا مهلة لنفسنا 6 شهور، وقلنا التصالح وكلام من هذا القبيل».

وأضاف الرئيس السيسي: «حجم الناتج اللى اتعمل خلال الفترة السابقة 10 % أو أقل، وحصل تعدي خلال نفس الفترة أو يتجاوزهم، لافتا إلى أن هناك حملات تشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة، قائلا في كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي إحنا بنعمله، ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزه دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا».

وأشاد الرئيس بجهد وزير التموين خلال السنوات الماضية، قائلًا: «خلال الفترة الماضية لم يحدث أي نقص في أي سلع أساسية رغم تحدي أزمة كورونا كان طبيعى إن احنا نتعرض لأزمة زى كده.. جهد وزارة التموين والدكتور على خلال الفترة الماضية مفيش أي نقص في السلع الأساسية حصل أو اختناق أو شكل من تسعير غير دقيق أو تلاعب في الأسواق»، مضيفًا: «المواطنون متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، وكتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص، محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وأنا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية».

وقال الرئيس: «كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المية، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط»، مشيرًا إلى أن «الحديث المثار حول حجم الدين العام والخارجي.. فالاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجي وبالتالي محتاجين اننا نوضح للناس ان إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة وهى إن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي هيخليه داخل الحدود الآمنة».

وأضاف السيسي: «انتبهوا لتأثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين، موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط: «اتكلم في النقطة دي بتاع الدين لأن فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر بيأثر سلبا على فهمهم.. احنا يا نبنى بلد يا نتوقف»، مؤكدًا أن «الفارق بين الإسكندرية الآن والعشرينات من القرن الماضي كبير ولكن ليس إيجابيا، معلقا غابت الدولة، وما ينفعش تغيب تانى، يبقي تأجيل 100 سنة».

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وأضاف: «لو عاوزنى مش موجود هنا ما أبقاش موجود.. أنا موجود يبقى الإصلاح»، موجهًا عددًا من الرسائل التحذيرية والأوامر الرئاسية أهمها التصدي لمخالفات البناء أو ترك المسؤولية وعلى كل أجهزة الدولة التصدي لمخالفات البناء.

وفي نهاية حديثه، وجه الرئيس التحية لجميع المصريين، وقال: «إن النتائج التي تحققها الدولة لا يمكن إنجازها في عشرات السنين، موجهًا التحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات التي تتم وملف سد النهضة والحدود وكيف كان المصريون خائفين من أن نتورط في شيء لكن الشعب المصرى شعب منتبه وحريص على إنجازاته وأسجل احترامى وتقديرى لوعى المصريين».

وأضاف: «أقول للشباب تصدوا معنا بالوعى لكل القضايا، ومهم أن لا نتعجل في الحكم على قرارات تقوم بها الدولة لأنها قرارات مدروسة ولو كان حجم الإنفاق الذي صرفناه من 30 سنة على المدن الجديدة لما أنفقنا لمعالجة الأوضاع بالإسكندرية والقاهرة، وقال كثير من المعلقين كانوا يقولون لازمته إيه لأنه لم يدرس ولم يذاكر ما نتعرض له، نحن نجابه بحالة من التشكيك، خاصة أن لدينا مغرضين هم لا يريدون مصلحة بلدنا ولو قدروا يدمروها هيدمروها».