شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة : الانتهاء من أعمال نقل خط مياه كوبري الجميل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتهاء الأطقم الفنية بقطاع بورسعيد التابع للشركة من تنفيذ أعمال نقل خط مياه 450 مم من مواسير HDPR والمتعارض مع خط كوبرى الجميل الجديد غرب بورسعيد، والمغذي لمنطقة القابوطى الجديد.

يأتي ذلك في إطار العمل بازدواج كوبري أشتوم الجميل، ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى لإحداث السيولة المرورية والحد من الحوادث وتطوير مداخل بورسعيد الغربية.

وأكد عصمت أنه تم تنفيذ المشروع بعد دراسة علمية دقيقة واستخدام كل التقنيات الحديثة بما يضمن أعمال النقل بأعلى درجة من الدقة والكفاءة بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق وعدم تعطيل الأعمال الجارية به.

وقال إن الشركة تمتلك فريقاً فنياً وهندسياً مدرباً على أحدث النظم الهندسية في مجال توصيل وصيانة شبكات وخطوط المياة والصرف الصحي.