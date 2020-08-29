شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يطلق سلسلة قوافل للكشف على مرضى العيون بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أنه ضمن جهود تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت إشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تم اليوم السبت، إطلاق قوافل مبادرة طاقة نور للكشف على أمراض العيون، وخاصة أمراض الشبكية التي تنفذها مؤسسة صُناع الخير للتنمية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتستهدف القوافل الكشف على عيون الأهالي بقرى مبادرة حياة كريمة داخل محافظة سوهاج وعددها 15 قرية بمراكز المحافظة المختلفة.

وأوضح محافظ سوهاج أن كل الجهات المعنية داخل المحافظة تتشارك لإنجاح هذه الجهود وأن القوافل الطبية ستقدم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماما وسيتم تنفيذ سلسلة القوافل مع الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأشاد اللواء طارق الفقي بجهود المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحًا أن مؤسسة صُناع الخير للتنمية سبق لها أن قدمت مساعدات عينية لشرائح الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر عبارة عن كراتين مواد غذائية ولحوم مجمدة، فضلا عن تنفيذها لعدد من الأنشطة الخيرية والقوافل الطبية بعدد كبير من قرى المحافظة.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إطلاق مبادرة طاقة نور بقرى محافظة سوهاج ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، تأتي في إطار استهداف المبادرة القضاء على الأمراض الأكثر خطورة وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

وأشار زمزم إلى أن صُناع الخير تشارك بفاعلية في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة، ففضلًا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان تماما في مجالات مكافحة العمى فإن المؤسسة تشارك أيضًا في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة إعمار عدد من القرى الأشد احتياجًا، حيث انتهت حتى الآن من إعادة إعمار أربع قرى بمحافظات أسوان وقنا والبحيرة، وهى على التوالى الشهامة وسمطا بحرى وعبدالحليم محمود والخرطوم، وسوف تنطلق قريبا في تنفيذ أعمال التنمية في عدد من القرى بمحافظة سوهاج.

وأضاف أن قوافل طاقة نور للكشف على العيون داخل قرى محافظة سوهاج تستمر بشكل يومى وتستهدف تنظيم 7 قوافل طبية داخل 7 قرى مركزية لخدمة الأهالى في أكثر من 30 قرية مركزية وقرية تابعة ونجع ويتخلل تنظيم القوافل إجراء عمليات جراحات الانفصال الشبكى للأهالى الذين تم توقيع الكشف عليهم بمعدل ثلاث قوافل أو أربع، ثم إجراء العمليات الجراحية مباشرة، حيث إن جراحات الانفصال الشبكى تحتاج إلى سرعة الإجراء لضمان نجاح العملية.

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