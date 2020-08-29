شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2020، غدا الأحد إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني.

تعليمات وزير التنمية المحلية إلى المحافظين لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

تواصل جميع المحافظات استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط إقبال من المواطنين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

المؤبد للمدير السابق لمكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.. صور

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بالسجن المؤبد لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ و مصادرة مبلغ 408الف جنيه مع عزله من وظيفته، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن ، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلى نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر و محمد جمال عبد الناصر.

التنمية المحلية تؤكد استرداد 2.7 مليون متر و209 ألف فدان تعديات على أرض الدولة

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تمكنت خلال الفترة من 8 يوليو الماضى وحتى أمس 28 أغسطس الجارى، من إزالة 10 آلاف 844 حالة مبانى بإجمالى مساحة 2.7 مليون متر، وبالنسبة للتعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة تمت إزالة 3885 حالة إزالة بما يعادل 209 ألف 414 فدان.

فيديو.. تعرف على جهود الداخلية فى حفظ الأمن بالشارع خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، وضُبط خلالها 339 متهم وبحوزتهم 15 قطع أسلحة نارية ، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء تكبد المواطن تكاليف مرتفعة.. اعرف التفاصيل

أضرار اقتصادية عديدة تعود على المواطن المصرى، نتيجة لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية فى المحافظات، والتى على رأسها تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، وهو ما يؤدى لخسارة رقعة زراعية هائلة، ويضر ذلك بمصالح المواطنين، حيث يؤدى ذلك إلى ارتفاع السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج وبالتالى الضغط سيكون على العملة المحلية، مما يهدد الأمن الغذائى للمواطنين ويرفع من تكلفة حصولهم على الطعام، وتضطر الدولة لمواجهة ذلك باستصلاح أراضى زراعية جديدة وباستثمارات هائلة مقارنة بتكلفة الأراضى الزراعية القديمة.

الرئيس السيسى يفتتح مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض بالإسكندرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الإسكندرية.

السيسي: أسجل احترامى لوعى المصريين.. وهناك مغرضون يريدون تدمير مصر (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجميع المصريين، وقال إن النتائج التى تحققها الدولة لا يمكن إنجازها فى عشرات السنين، موجهًا التحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات التى تتم وملف سد النهضة والحدود وكيف كان المصريون خائفون من أن نتورط فى شيء لكن الشعب المصرى شعب منتبه وحريص على إنجازاته وأسجل احترامى وتقديرى لوعى المصريين.

تعديات الأراضى الزراعية ومخالفات البناء سرطان ينهش فى اقتصاد مصر

أضرار عديدة على الدولة والمواطن بسبب التعديات على الأراضى الزراعية، ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة الزراعة عام 2019، وكشفت أن خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى يوليو 2018 بلغت مليون و900 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وفى عام 2017 أصدرت وزارة التنمية المحلية تقرير خاص بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ورد فيه أن عدد المبانى المخالفة تقدر بقيمة 257 ألف مخالفة مما يعنى تقليل مساحة الرقعة الزراعية المستخدمة للزراعة.

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رئيس الهيئة الهندسية: الطرق الجديدة وفرت 8 مليارات جنيه للمواطنين وليس للدولة.. فيديو

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: ندرس بعض الموضوعات، ونبحث عن حلول لها، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منها.

"محور المحمودية".. شريان الأمل فى قلب الإسكندرية.. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم التسجيلى محور المحمودية شريان الأمل، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والذى تم أذاعته اليوم فى الافتتاحات التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

السيسي للمسئولين: "اللى مش هيقدر يحقق الانضباط يقولى سلام عليكم أنا مش قده"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قادرة على رصد التطورات على الأرض يوم بعد يوم و10 سنوات سابقة، وقال الرئيس: "خلال العشر سنوات الماضية أقدر أبص علي أي تجمع وقرية وأقول باليوم هيطلع حصل هنا كذا، بقول كده لان احنا جادين في حلمنا لبلدنا ..لدينا منظومة تستطيع ان تتابع العمل على مدى 10 سنوات ماضية، منذ 2011 وحتى الآن، لأن مش هينفع إن دولة تتحول للكلام اللى احنا بنعمله ده".

السيسى: وقف مخالفات البناء والتعديات تكليف وتحدى واختبار للحكومة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستطيع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".

مصر للطيران تصل لـ45% من معدل التشغيل اليومى لرحلاتها قبل جائحة كورونا

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط 45% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا، حيث تزيد رحلات مصر للطيران في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية .

السيسى عن مخالفات البناء: لو الأمر استدعى هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر

حذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بذبح وقتل ابنة عمه وطفليها في كفر الدوار

أمرت النيابة العامة بحبس متهم احتياطيًّا لاتهامه بذبح وقتل ابنة عمه وطفليها بدائرة قسم كفر الدوار.

محمد صلاح والننى وجهاً لوجه فى مباراة أرسنال ضد ليفربول بالدرع الخيرية

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة أرسنال المقرر إقامتها الخامسة والنصف مساء اليوم، فى الدرع الخيرية. وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول تشكيل الريدز لمواجهة الجانرز في درع الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي".

الإعدام لموظف وابنيه قتلوا خطيب مسجد في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لموظف وابنيه، قتلوا إماما وخطيبا بالأوقاف، وإصابة نجله في قرية المريج بشبين القناطر، حيث انهالوا عليهما ضربا بفأس وشوم وسط الزراعات، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح وكسور في أنحاء الجسد، بسبب خلافات سابقه بينهم.

ننشر قائمة السلع المعفاة من الجمارك في أول سبتمبر وفقا لاتفاق الميركسور

بعد أن أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور، اعتباراً من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، الذي يضم كلا من البرازيل والأرجنتين وأروجواي وباراجواي، ينشر ”الخليج 365” قائمة السلع المعفاة".