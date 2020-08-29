الارشيف / أخبار مصر

اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020.

 

 

ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي: 

 

https://npds.emis.gov.eg

 

Advertisements

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

 

 

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالب وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

 

وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال السادة الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا