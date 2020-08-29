شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد للمدير السابق لمكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بالسجن المؤبد لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ و مصادرة مبلغ 408الف جنيه مع عزله من وظيفته، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن ، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلى نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر و محمد جمال عبد الناصر.

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