شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تؤكد استرداد 2.7 مليون متر و209 ألف فدان تعديات على أرض الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة تمكنت خلال الفترة من 8 يوليو الماضى وحتى أمس 28 أغسطس الجارى، من إزالة 10 آلاف 844 حالة مبانى بإجمالى مساحة 2.7 مليون متر، وبالنسبة للتعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة تمت إزالة 3885 حالة إزالة بما يعادل 209 ألف 414 فدان.

وأكد قاسم ، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، تطور معدلات الأداء يوميا لإزالة مثل هذه التعديات سواء كان التعدى على لأرص الزراعية أو أراضى البناء المملوكة للدولة، لافتا إلى أنه خلال الـ 48 ساعة الماضية فقط وفيما يتعلق بمخالفات المباني تم إزالة 442 بإجمالى 591 ألف 636 متر، وفيما يتعلق بمخالفات على الأراضى الزراعية تم إزالة 72 حالة على مساحة 5 أفدنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أن وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستيطع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه"

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وحذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية اليوم السبت ، حديثه للمصريين قائلا: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".