شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال يستحب فعلها يوم عاشوراء.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد صيام يوم عاشوراء مكفرا للذنوب وأفضل أيام الصوم بعد شهر رمضان المبارك، وفى هذا اليوم استحب العلماء أفعالا يجب على المسلم القيام بها وهى: 1. الصيام لِمَنْ يستطيع. 2. التوسعة على الأسرة والاجتماع معها 3.الذكر Advertisements 4. الدعاء 5. قراءة القرآن أو الاستماع له 6. فعل الخير والصدقات



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعمال يستحب فعلها يوم عاشوراء.. إنفو جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.