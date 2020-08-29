شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "البيطريين" يتحدث عن إنجازات للمجلس السابق من الصعب تنفيذها فى 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور البدرى أحمد ضيف، رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، الشكر لأعضاء لجنة الانتخابات، لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية من مارس الماضى، وحتى إعلان نتائج الانتخابات، وأعضاء مجلس النقابة السابق برئاسة الدكتور خالد العامرى، لما بذلوه من جهود لرفعة شأن المهنة، سواء من شراء مقرات واجتماعات وندوات، مضيفا: "حقيقة المجلس السابق حقق أمور كان من الصعب تنفيذها خلال الـ20 سنة الماضية".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة: كما نشكر المجلس الجديد بقيادة الدكتور خالد سليم لاستكمال المسيرة لرفعة شأن المهنة والطبيب البيطرى، ولا ننسى شكر الهيئات القضائية، على المجهود الذى بذلوه لإخراج العملية الانتخابية بالشكل المُشرف هذا، فقد كان عرس انتخابى تاريخى، شهد حضور مكثف لم تشهده النقابة خلال الفترات الماضية، بدون مشاكل فى جميع اللجان، ما يعكس صورة إيجابية للجهات المسئولة فى مصر عن الطب البيطرى.

وأشار الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن الانتخابات لم تحدث على مدار سنوات كثيرة، حيث شارك بها أكثر من 10 آلاف مُشارك، لاختيار من يمثلهم ويساعد فى تحقيق طموحاتهم، وتنمية مهنة الطب البيطرى، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التى وضعتها الدولة، حيث تولى الدولة اهتمام كبير للتنمية الزراعية، والثروة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، والنظرة لهذا الملف ليس فقط باقتصاد يمثل 40% من القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة، وحجم استثمارات تعادل 20% من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة، و25% من إجمالى الصادرات السعلية للعالم من المنظومة الزراعية، بل الطب البيطرى والمنظومة الزراعية، يمثل أمن قومى لمصر.