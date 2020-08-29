حصاد الوزارات.. التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم: التأمينات تبدأ صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد الثلاثاء المقبل الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6% التضامن تعلن إعادة فتح 1052 حضانة فى 26 محافظة التضامن تحدد موعد تكليف خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة التعليم تضبط 3 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا الثانوية دور ثان Advertisements تنسيق المرحلة الثانية.. تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى ومعامل الجامعات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 إلكترونيا غدا الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا التموين تبدأ صرف مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات الثلاثاء بروتوكول بين البيئة وجامعة القاهرة لاستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة التموين تعلن تصدير 155 ألف طن "مولاس" ولب بنجر للخارج الرى تفضح أكاذيب الجزيرة وتؤكد: لم نتلق شكاوى نقص مياه منذ بداية الصيف

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