شكرا لقرائتكم خبر عن عربية الذرة أفضل من البطالة.. شيف للأكلات الإيطالية يواجه أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظروف الشخص شيء أساسي لاستقرار حياته إذا كانت جيدة أو سيئة، ولكن هناك أشخاص لا يتوقفون عن المعافرة والبحث عن لقمة العيش بدون النظر للظروف سواء كانت سيئة أو جيدة.. إسلام شيف طعام إيطالي واجه البطالة بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أدي إلى خفض العمالة والأجور، وقرر ترك عمله القديم والبحث عن عمل جديد وهو شوى الذرة فى شوارع مدينة طنطا.

قال إسلام إن بداية عمله فى مجال الطبخ كانت خلال دراسته الثانوية العامة وبعد ذلك قام بتطوير نفسه إلى أن قام بالعمل في أكثر من مطعم إلى أن استقر فى مطعم إيطالي.





أضاف إسلام أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إجبار أصحاب المطاعم والمحال اللجوء إلى تخفيض عدد العاملين مع خفض مرتباتهم الأمر الذى رفضه إسلام لالتزاماته الكبيرة والكثيرة ولذلك قرر البحث عن عمل جديد.

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أكد أنه قام بالتفكير كثيرا فى قراره إلى أن قرر أن يقوم باستئجار عربة وشراء بعض الذرة والقيام بشويه للجمهور الأمر الذى كان فى بداية يوفر عائدا مربحا.

وأشار أنه قام بمشاركة تجربته تلك علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ولقى الأمر استحسان وتعاطف كبير من الجمهور الأمر الذى أسعده ولكن لم تكمل تلك السعادة فقامت المرافق فى اليوم التالى بالذهاب له وأخذ العربة ورمى جميع الذرة فى الأرض بشكل وحشى كما رأينا من قبل فى واقعة بائع التين الشهيرة.