شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط 1000مم المغذي للخزان الياباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قُطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، المغذي للخزان الياباني بالرماية، مؤكدًا أنه جارٍ تنفيذ أعمال نهو اللحمات النهائية والربط للبدء في إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى قد بذلت قصاري جهدها لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ، الذي حدث بجوار مصرف زنين، مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبًا لعدم حدوث أي انهيارات أثناء العمل وهو ما يعكس حجم العمل والمجهودات المضاعفة التي تم تنفيذها لإصلاح الكسر.

ووجه «راشد»، خلال الجولة، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري ورفع مخلفات أعمال تطهير الترع والمصارف أولًا بأول.

من جانبه، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، أن العمل متواصل منذ حدوث الكسر ولم يتوقف لحظة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وكذا تجهيز المواسير المناسبة من الحديد الصلب وتمت أعمال الحفر والتركيب لأطوال ٤٠ متر مواسير، وترحيل الخط حوالي ٢٤ مترًا بعيدًا عن المصرف.

محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط ١٠٠٠مم المغذي للخزان اليابان

محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط ١٠٠٠مم المغذي للخزان اليابان

محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط ١٠٠٠مم المغذي للخزان اليابان