شكرا لقرائتكم خبر عن تلقي طلبات الالتحاق بالتربية الخاصة للعام الجديد بشمال سيناء أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في استقبال تلقي طلبات الالتحاق بمدارس التربية الخاصة (فكري، وسمعي، وبصري) اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

وأعلنت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة، أنه سيتم استقبال أولياء الأمور والطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التربية الخاصة (من الإعاقات الثلاث)، وكذا طلاب الدمج التعليمي، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتوجيهات حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، تمهيدًا لالحاقهم بمدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي الجديد.

ومن جهة أخرى، يتم استقبال أولياء أمور طلاب التربية الخاصة الحاصلين على شهادة التلمذة الصناعية (لأول مرة) لالحاقهم بمدارس التعليم الفني.

ومن جهته، تابع حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، مدارس التربية الخاصة للوقوف على استعدادتها للعام الدراسى الجديد، حيث تفقد الفصول والقاعات الدراسية والتدريبية وأماكن مبيت وسكن وإعاشة الطلاب والمطبخ والمطعم الخاص بهم في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش، وذلك للإطمئنان على أماكن الإقامة الخاصة بالطلاب واعاشتهم والوجبات الغذائية المقدمة لهم داخل السكن، كما التقى مع العاملين والمشرفين وعدد من الطلاب، وأصدر توجيهاته بإعداد وتجهيز مدارس التربية الخاصة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسى الجديد، مع مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا لحماية الطلاب من العدوى أو الإصابة.

ويذكر أن مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش يضم عدد 3 مدارس لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات الثلاث (فكري، وسمعي، وبصري)، إلى جانب أماكن الإقامة والمبيت والإعاشة وفصول دراسية ورش تدريبية وأماكن لممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها.

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