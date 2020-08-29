شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قرى درب الأربعين ‎(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه مصطفى إسماعيل، أمين عام الجمعية الشرعية الرئيسية، خلال المؤتمر الذي عقد، السبت، مشروع تطوير وتنمية قري درب الأربعين الأربعة بمركز باريس، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والجمعية، والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد «الزملوط» أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمنازل بالقرى، وتطوير كافة الخدمات المقدمة للأهالي والتي تضم توفير طبيب مقيم بالقرية ودعم الوحدات الصحية بالأدوية والأجهزة اللازمة، ودعم طلاب المراحل الدراسية المختلفة حتي المرحلة الجامعية، ماديًا ومعنويًا وتطوير المدارس، وتوفير مقر إقامة للطلاب بمدينة باريس مجانًا كدعم من المحافظة، وتحويل اعتمادات مساعدت التصحر لمشروعات تنمية مستدامة لصالح الأهالي وخاصة المشروعات الزراعية للمحاصيل الجديدة وذات العائد الاقتصادي المرتفع، كالنباتات العطرية والكمون والتي ثبت نجاح زراعتها بالمحافظة، ومنح مكافأة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه لأفضل منتج لهذه المحاصيل.

وشهد المؤتمر، توزيع عقود ٥٠٠ فدان لعدد ٢٥٠ منتفعا من أهالي القري بواقع ٢ فدان لكل منتفع لزراعتها مع توفير الأسمدة والتقاوي والإشراف الزراعي وتسويق المنتج بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى توزيع عقود رعاية لعدد من الطلاب المتفوقين لرعايتهم ماديًا واجتماعيًا وتأهيلهم للالتحاق بالجامعة لتوفير كوادر بكافة المجال لخدمة قراهم.

محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قري درب الأربعين‎

محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قري درب الأربعين‎

محافظ الوادى الجديد يدشن مشروع تطوير وتنمية قري درب الأربعين‎