الإسكندرية تودع العشوائيات.. افتتاح المرحلة الثانية من «بشائر الخير 2»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، المرحلة الثانية من «بشائر الخير 2» بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات والاماكن الخطرة بالإسكندرية ويعد المشروع الجديد رابع مشروعات «بشائر الخير» في إطار خطة إعلان «إسكندرية بلا عشوائيات»، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 40% من سكان الإسكندرية كانوا يسكنون مناطق خطرة.

الاسكندرية تودع العشوائيات .. افتتاح المرحلة الثانية من "بشائر الخير ٢"

الاسكندرية تودع العشوائيات .. افتتاح المرحلة الثانية من "بشائر الخير ٢"

- أنشئ المشروع على مساحة 6 أفدنة كاستكمال لمشروع «بشائر الخير 2» بمنطقة غيط العنب.

- يضم المشروع 20 عمارة سكنية بإجمالي 992 وحدة سكنية.

- يشمل المشروع مسطح تجاري بمساحة 14 ألفًا و400 متر مربع بإجمالي عدد محلات 208 محلات تجارية.

- تقدر المسطحات الخضراء بالمشروع بنحو ٧٢٠٠ متر.

الاسكندرية تودع العشوائيات .. افتتاح المرحلة الثانية من "بشائر الخير ٢"

- يستفيد من المرحلة الجديدة لـ«بشائر الخير٢» 4960 فردًا.

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الاسكندرية تودع العشوائيات .. افتتاح المرحلة الثانية من "بشائر الخير ٢"

- يأتي المشروع كمرحلة جديدة إلى جانب مشروع بشائر الخير ١،٢،٣،٤،٥

- تقدر إجمالي مساحة أرض مشروعات «بشائر الخير» الخمسة نحو ٢٢٦ فدانًا وعدد عمارات سكنية ٥٧٩ بإجمالي ٣٠ ألفًا و٣١٧ وحدة سكنية، بعدد سكان ١٥١ ألفا و٥٨٥ مواطنًا.