- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تودع العشوائيات.. افتتاح المرحلة الثانية من «بشائر الخير 2» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، المرحلة الثانية من «بشائر الخير 2» بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.
يأتي المشروع ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات والاماكن الخطرة بالإسكندرية ويعد المشروع الجديد رابع مشروعات «بشائر الخير» في إطار خطة إعلان «إسكندرية بلا عشوائيات»، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 40% من سكان الإسكندرية كانوا يسكنون مناطق خطرة.
- أنشئ المشروع على مساحة 6 أفدنة كاستكمال لمشروع «بشائر الخير 2» بمنطقة غيط العنب.
- يضم المشروع 20 عمارة سكنية بإجمالي 992 وحدة سكنية.
- يشمل المشروع مسطح تجاري بمساحة 14 ألفًا و400 متر مربع بإجمالي عدد محلات 208 محلات تجارية.
- تقدر المسطحات الخضراء بالمشروع بنحو ٧٢٠٠ متر.
- يستفيد من المرحلة الجديدة لـ«بشائر الخير٢» 4960 فردًا.
- يأتي المشروع كمرحلة جديدة إلى جانب مشروع بشائر الخير ١،٢،٣،٤،٥
- تقدر إجمالي مساحة أرض مشروعات «بشائر الخير» الخمسة نحو ٢٢٦ فدانًا وعدد عمارات سكنية ٥٧٩ بإجمالي ٣٠ ألفًا و٣١٧ وحدة سكنية، بعدد سكان ١٥١ ألفا و٥٨٥ مواطنًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكندرية تودع العشوائيات.. افتتاح المرحلة الثانية من «بشائر الخير 2» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.