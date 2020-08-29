شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة البيطريين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين، فوز الدكتور خالد حلمي محمد سليم بمنصب نقيب عام الأطباء البيطريين بعد حصوله على ٢٤٣٢ صوتا، مقابل الدكتور خالد العامري ٢١٧١ صوتا، موضحة أن عدد الحضور بلغ ١٠١٩٢ صوتا، بينها ٩٩٢٥ صوتا صحيحا، والباطل منها ٢٦٧ صوتا.

وأوضح الدكتور البدري أحمد ضيف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، في مؤتمر صحفي بدار الحكمة، أن الفائزين بنتيجة الانتخابات فوق ١٥ سنة، هم الدكتور محمد عفيفي سيف، والدكتورة نبيلة البطراوي، والدكتورة شيرين زكي.

وأضاف: «كما فاز بمقاعد تحت ١٥ سنة كل من الدكتور محمد شفيق، والدكتورة ياسمين أحمد أبوالخير، والدكتور أحمد محمد مسعد قرطام، بينما فاز بمقعد منطقة القاهرة والجيزة الدكتور محمد أشرف عويس، وبمقعد منطقة وسط الدلتا محمد مبروك عبدالعزيز عبدالقادر، وبمقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد محمد أحمد البنداري، وبمقعد شرق الدلتا الدكتور محمد سامي أحمد حجازي، وبمقعد شمال الوجه القبلي الدكتور أيمن محمد حلمي عبدالسلام، وبمقعد جنوب الوجه القبلي الدكتور أحمد محمد خيري عبداللطيف».

وقال الدكتور البدري أحمد ضيف: «أتقدم بخالص الشكر لجموع الأطباء البيطريين الذين حضروا للمشاركة في الانتخابات، كما أشكر الجميع على ثقتهم فيّ وتكليفي برئاسة اللجنة، كما أشكر المجلس السابق برئاسة الدكتور خالد العامري، والذي فعل ما لم يفعل منذ سنوات طويلة».

وأشاد البدري بدور الجهات الأمنية في تأمين اللجان من الإسكندرية لأسوان على مستوى الجمهورية، موجهًا بالشكر للجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات لما بذلته من مجهود للخروج بصورة مشرفة.

وأوضح أن الحضور الذي ظهر عليه الأطباء البيطريون كان كثيفا ولم تشهده النقابة من قبل، وأشيد هنا بأعضاء النقابة الذين شاركوا في العملية الانتخابية حتى يشعر الجميع بأهمية نقابتنا.

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