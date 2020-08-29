شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: لم الشمل أهم أهدافنا في المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكَّر الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، السبت، كل من شارك في العملية الإنتخابية، قائلا: «أشكر الجمعية العمومية ممثلة في كل طبيب وطبيبة تحمل عناء الجو والطريق للمشاركة في واجبه النقابي.. كل الشكر والتقدير والإجلال لكل من شارك في العملية الانتخابية».

وتوجه النقيب، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي، السبت، بالشكر لكل من قام على إنجاح العملية الانتخابية، مضيفا: «أشكر زملائي في المجلس السابق، بل لا يجوز أن نقول المجلس السابق، فجميعنا واحد وننتمي لمهنة واحدة، وكل الشكر لأخي النقيب خالد العامري، ومتأكد من أنه سيكون داعمًا لنا لوضع نقابتنا في المكانة التي تستحقها، لصالح رفعة مصرنا الحبيبة.

وتابع: «أهم أهدافنا الفترة المقبلة لم الشمل، فكلنا في وطن واحد ولدينا انتماء واحد، ويجب أن نشد على أيدي بعضنا البعض، والجهات التنفيذية ليست جهة تضاد مع النقابة، والنقابة ليست رقيبًا على الجهات التنفيذية، وسنسعى لتفعيل لجان المجلس لتحقق الهدف منها».

واختتم: «أشكر كل من أعطاني صوته ومن لم يعطني صوته، وأعدهم أننا سنكون جميعًا واحدًا، وأشكر كل الزملاء الذين ترشحوا لمنصب النقيب وأدعوهم جميعًا للوقوف بجوارنا لصالح رفعة مهنتنا».