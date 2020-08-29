شكرا لقرائتكم خبر عن «جريمة في حق الوطن والمواطن».. محافظ الشرقية يضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه بطريق بلبيس الزقازيق، وأصدر أوامره لرجال المرور باستيقافهما، وسحب رخصتي قيادتهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد المحافظ أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه المحافظ مدير إدارة المرور، بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور واحترام القانون.

سيارتين تسيران عكس الإتجاه بالشرقية