شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: إنشاء شبكة حديثة لمياه الأمطار لأول مرة في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، السبت، عن إنشاء شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس، لأول مرة، وذلك بتمويل من المحافظة، بمنطقة كورنيش السويس الجديد، وطريق بور توفيق، والشوارع الرئيسية بإحياء المحافظة المختلفة بطول 10 كيلو مترات.

وأكد «عصمت» أن يتم التدريب المبكر لمهندسي وفنيي الشركة، وذلك لإدارة أي أزمات مفاجئة، التي تتمثل في الاستعدادات في التطهير الجيد لمخرات السيول، وبالوعات الصرف الصحي بالشوارع ومحطات الصرف والمجاري الخاصة بها، وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، وذلك حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة لفرق الطوارئ، وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن هناك عددا من سيارات الكسح الحديثة جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، مضيفًا أنه يتابع بنفسه التأكد من كفاءة تطهير بالوعات الصرف وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار في مخرات السيول و«الشنايش» داخل الأنفاق لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة، وسرعة التعامل الفوري مع أي البلاغات تتلقها الشركة على مداري 24 ساعة، وذلك حتي يتم تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس

شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس

شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس

شبكة صرف حديثة لمياه الأمطار في محافظة السويس