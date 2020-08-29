شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لن نتوقف عن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التخلى عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بها «إحنا نجحنا في الفترة اللى فاتت، لكن العالم بيقول إن الشتا اللى جاي هايبقى تحدى قدامنا، لن نتوقف عن الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس».

وفي ختام افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، السبت، وجّه السيسي الشكر للمصريين: «أنا بشكركم على وعيكم وتحملكم الفترة اللى فاتت».