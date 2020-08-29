شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿محافظ بني سويف يعلن حصيلة إزالات التعديات على الإراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 3031 حالة تعد بواقع، 2176 حالة على الأراضى الزراعية، و855 حالة على أراضى أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 337 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ بني سويف على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات «في المهد»، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.