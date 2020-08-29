شكرا لقرائتكم خبر عن 233 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواءعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز قليوب، بتكلفة إجمالية ٢٣٣ مليون جنيه، كما تابع المحافظ المشروعات التنموية ونسب التنفيذ بها.

رافق المحافظ- بحسب بيان السبت- المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث تفقد المحافظ توسعات محطة مياه كوم اشفين المرشحة، حيث بلغت نسبه التفيذ بها 70% ومن المتوقع الانتهاء من الاعمال في مارس ٢٠٢١ وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح مختصر عن مراحل التشغيل.

كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي أبوجمعة بتكلفة ١١ مليون جنيه ومحطة صرف صحي أبوسنة بتكلفة ٢٢ مليون جنيه، مشيرًا إلى دخول بعض المشروعات للخدمة وجار الانتهاء من المشروعات المتبقية لتغطي باقي قرى المحافظة.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية مع الجهاز التنفيذي بالقليوبية وأهمها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة باعتبارها قضية قومية هدفها التنمية المستدامة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.