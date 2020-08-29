شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بإعداد تصور لاستغلال مساحة الصرف المغطى بمدخل ميت خلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قطعة أرض فضاء مصرف مغطى بمدخل قري ميت خلف وميت مسعود واصطباري.

يأتي ذلك -بحسب بيان السبت- في إطار خطة محافظ المنوفية للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وأراضي الفضاء، وكذا مساحات الصرف المغطى بنطاق المحافظة، رافقه اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبدالدايم، مدير مديرية الطرق، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمستشار الهندسي بالمحافظة.

ووجه المحافظ بإعداد تصور كامل لاستغلال وتطوير مساحة المصرف المغطى لإمكانية الاستفادة القصوى منها، لإقامة مشروعات تعود بالنفع العام على المواطنين والارتقاء بالمستوى وتحقيق الصالح العام.

وخلال جولته الميدانية بنطاق حي شرق شبين الكوم لاحظ وقوف سيارات الأجرة الخاصة بميت خلف والمصيلحة، ما يسبب تكدسًا بطول الكورنيش، وعلى الفور أمر رئيس حي شرق وإدارة المرور، بالتنسيق مع إدارة المواقف بتوفير مكان بديل كموقف، حفاظًا على الشكل العام ومنعا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانسياب المروري وضبط المخالفين بنطاق العاصمة.