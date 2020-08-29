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تحرير 23 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على الأسواق بالمنيا  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدي توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات لبيع منتجات اعلاف زراعية بدون ترخيص، وقضايا تموينية اخري متنوعة، مشيراً على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.

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