تحرير 23 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على الأسواق بالمنيا  

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 23 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية على الأسواق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 23 مخالفة تموينية من خلال الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية ومدي توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالمرور على المحال التجارية بالأسواق، وبالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية.
من جانبه، قال العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة تموينية بالمرور الميداني على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات لبيع منتجات اعلاف زراعية بدون ترخيص، وقضايا تموينية اخري متنوعة، مشيراً على استمرار تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.
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