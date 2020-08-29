شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز أبوقرقاص»: تنفيذ 122 محضر إشغال وإزالات وفتح شوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين