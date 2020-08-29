«مركز أبوقرقاص»: تنفيذ 122 محضر إشغال وإزالات وفتح شوارع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 122 محضر إشغال، وازالات فورية، ومحاضر تموينية، وإزالة التعديات، وفتح الشارع أمام المارة، كما تم فض أحد الأسواق العشوائية بنطاق المركز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
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