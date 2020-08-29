قتلا شخصاً بسبب مبلغ مالي.. تجديد حبس عاطلين ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، على خلفية اتهامهما بقتل شخص بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات مالية بينهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين يوم الجريمة ذهبا إلى المجني عليه في منزله وطالباه برد مبلغ مالي مدين لهما به؛ إلا أنه أخبرهما بعدم توفر المال اللازم لسداد مستحقاتهما المالية، فحدثت بينهم مشادة كلامية، دفعت المتهمين لتسديد عدة طعنات نافذة له أسفرت عن مقتله، وتركاه غارقًا في دمائه وفرا هاربين.

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب متوفيًا داخل منزل، وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه شاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده أسفرت عن وفاته، وبمعاينة مسرح الجريمة، عثر على كمية من مخدر الحشيش الذي يتاجر فيه المتهم داخل المنزل، فتم التحفظ عليها.

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وأضافت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المتهمين، وبعد صدور أمر من النيابة العامة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عاطل، وتبين اتجاره بالمواد المخدرة، حيث عثر على كمية من مخدر الحشيش داخل مسكنه.

بإجراء التحريات، تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة، بسبب اقتراض المجني عليه منهما مبلغ مالى، ومماطلته في سداده، مما دفعهما لارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.