ضبط شقيقين كوّنا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن والشركات في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن، شقيقان كونا تشكيل عصابي لسرقة المساكن والشركات بالمقطم . تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط شقيقين بحوزتهم مبلغ مالي، متحصلات وقائع سرقة"- مجموعة من الأدوات مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ممارسة نشاط السرقة من داخل الشركات والمساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليه. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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