القبض على عامل وسائق لسرقتهما "توك توك" بالإكراه بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط عامل، وسائق بعد سرقتهم توك توك بالإكراه من صاحبة بمنطقة السلام. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفادة ضبط عامل، وسائق، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما مركبة "توك توك" مستولى عليها من سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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