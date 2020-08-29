القبض على شخص بعد سرقته مكتب سيارات بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في القبض على شخص بعد سرقته أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط مبلغ مالي، عتلة حديدية بحوزة شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي من شقة ملك صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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