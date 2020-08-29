نقيب البيطريين: أول أهدافنا لمّ الشمل.. وهذه رسالتي إلى العامري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، إنه يشكر الجمعية العمومية، ممثلة في كل طبيب وطبيبة تحمَّل عناء الجو والطريق للمشاركة في واجبه النقابي، خلال انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، مضيفًا: كل الشكر والتقدير والإجلال لكل مَن شارك في العملية الانتخابية.

وتابع سليم، خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي، اليوم السبت: كما أتقدم بالشكر إلى كل مَن قام على إنجاح العملية الانتخابية، معقبًا: أشكر زملائي في المجلس السابق؛ بل لا يجوز أن نقول المجلس السابق، فجميعنا واحد وننتمي إلى مهنة واحدة، وكل الشكر لأخي النقيب خالد العامري، ومتأكد من أنه سيكون داعمًا لنا لوضع نقابتنا في المكانة التي تستحقها، لدعم مصرنا الحبيبة.

واستطرد نقيب البيطريين: أهم أهدافنا الفترة المقبلة هو لم الشمل، فكلنا في وطن واحد ولدينا انتماء واحد، ويجب أن نشد على أيدي بعضنا البعض، والجهات التنفيذية ليست جهة تضاد مع النقابة، والنقابة ليست رقيبًا على الجهات التنفيذية، وسنسعى لتفعيل لجان المجلس لتحقق الهدف منها.

واختتم سليم: أشكر كل مَن أعطاني صوته ومَن لم يعطني صوته، وأعدهم أننا سنكون جميعًا واحدًا، وأشكر كل الزملاء الذين ترشحوا لمنصب النقيب وأدعوهم جميعًا للوقوف بجوارنا لصالح رفعة مهنتنا.