قبل وبعد.. ماذا تم في مشروع محور المحمودية بالإسكندرية (شريان الأمل)- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مشروع محور المحمودية، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، تحت عنوان "شريان الأمل".

وتضمن الفيلم، الذي تم عرضه خلال فعاليات افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، مراحل مشروع محور المحمودية، والدور الذي سيلعبه في المحافظة.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما تم في المشروع بالصور كالتالي:

- المشروع عبارة عن محور مروري وتنموي متكامل بطول 22.1 كيلو متر.

- ساهم المحور في إنشاء 7 كباري علوية، بجانب 12 محورًا عرضيًا بطول المحمودية في سهولة الحركة بين شوارع الإسكندرية، إلى جانب الربط المباشر بالطرق السريعة كالطريقين الساحلي الدولي والزراعي.

- قضى المشروع على مشكلة تراكم أكوام القمامة بترعة المحمودية والتي أثرت على نوعية المياه الموجودة في الترعة وجعلتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- يوفر وسائل نقل حضارية من خلال 32 محطة أتوبيس كل منها بطراز مختلف حسب مسار الأتوبيس، وتحتوي على مظلات ومقاعد لانتظار الركاب.

- المحور يقوم على ردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية واستبدالها بـ 3 خطوط مواسير مدفونة تتراوح أقطارها بين 500 إلى 2000 مم، لاستخدامات الشرب والصرف والمياه الجوفية.

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- يسع المحور الجديد من 6 - 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بدءًا من تقاطع كوبري الطريق الدولي بالكيلو 55 شرقًا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو ٧٧.١ غربًا.

- يضم المشروع 14 منطقة تنموية تتوزع بطول محور المحمودية من بينها مناطق "محرم بك، حجر النواتية، كوبري الناموس، أبو سليمان، كرموز، الترعة المردومة"، ما يساهم في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين

-أوقف شريان الأمل زحف المباني المخالفة والعشوائيات على جانبي المحمودية بـ 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية في المقام الأول هي "شرق، وسط، غرب، المنتزه أول".

- يقع على جانب المحور، وتحديدًا بغيط العنب، مشروعي إسكان "بشائر الخير 1 و2" الذي يضم الأول 1632 وحدة سكنية، والثاني 2365 وحدة سكنية، فضلًا عن مستشفى وخدمات أخرى.

المنطقة تحوي مسجدًا وقاعة متعددة الأغراض وساحة رياضية وحمام سباحة ومستوصف ومبنى تجاري وكافتيريا، فضلًا عن نقطة إسعاف وأخرى أمنية.

- المساجد جرى إنشائها على الطراز الإسلامي الحديث ويتكون كل منها من 3 طوابق بمساحة 800 متر "الأرضي يضم قاعة للمناسبات ومكاتب والثاني "الرئيسي" مصلى الرجال، والثالث مصلى للسيدات.

وبدأت اليوم السبت، فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.

وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.

كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.