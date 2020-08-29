أخبار مصر | الوفد: زيادة حجم الاستثمارات في مجال النفط سيحقق فائضا في الاستهلاك المحلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: زيادة حجم الاستثمارات في مجال النفط سيحقق فائضا في الاستهلاك المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية خاصة بالبترول ومحطة معالجة الصرف وتطوير محور المحمودية وبشائر الخير بالإسكندرية، فيما يتعلق بالبناء المخالف والتعديات، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على تحذير المواطنين من الاستمرار في الأوضاع المخالفة والتني ستتسبب في نتائج وخيمة ستعم على الدولة والمواطن معا.

ولفت شحاته، في بيان اليوم، إلى أن البناء المخالف أصبح ظاهرة تؤرق الدولة المصرية، وتشكل خطورة بالغة على المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه عدة رسائل سابقة بشأن حملات الإزالة التي تحدث الآن ومن ثم هناك سابق إنذار بما سيحدث، مطالبا جميع المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة ودفع مبلغ جدية التصالح.

وأشار إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات إنتاج البنزين والتي تصل إلى 7.5 مليار دولار، أي بما يعادل 120 مليار جنيه، سيساهم في تحقيق فائض لسد احتياجات الاستهلاك المحلي، بجانب وفر للتصدير الخارجي.

وأشاد عضو الهيئة العليا للوفد، بسيطرة مصر في سياستها المالية على حجم الاقتراض والدين العام والخارجي رغم مرورها بجائحة فيروس كورونا والتي أثرت سلبا على عدد كبير من الدول إلا أن مصر بقيت في الحدود الآمنة بفضل السياسات المالية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان أمس، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.