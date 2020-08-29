أخبار مصر | برلماني: المشروعات القومية تفتح الأبواب أمام الاستثمار المحلي والأجنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: المشروعات القومية تفتح الأبواب أمام الاستثمار المحلي والأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب نافع هيكل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالافتتاحات التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، إضافة إلى مشروع تطوير محور المحمودية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات سيجنى ثمارها كل الشعب المصرى فى القريب العاجل حيث أنها تفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية له العديد من الآثار الاقتصادية التي تسهم في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي انخفاض معدل البطالة، إلى جانب مخرجات تلك المشروعات، خاصةً الصناعية والزراعية التي تساهم في زيادة الإنتاج، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك معدل النمو الاقتصادي، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات.

وأشار عضو الهيئة البرلمانية لحزب"مستقبل وطن"، إلى أن المشروعات القومية التي يتم افتتاحها اليوم تستهدف مضاعفة رقعة المعمورة في مصر، وحل مشكلة الكثافة من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 20 حالة جديدة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 حالة وفاة.