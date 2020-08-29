أخبار مصر | حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير.. الجيزة تواجة مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير.. الجيزة تواجة مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت محافظة الجيزة، عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجية مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي) والمسابك بانواعها واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

ووجه راشد بمتابعه غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءا الي الساعة السابعة صباحاً، مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز او الحث الكهربائي بالعمل دون قيود علي مدار 24 ساعه وذلك خلال الفترة من 1/9 الي 30/11 /202٠.

وشمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2020.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، بسرعه رفع اي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

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ووجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين، بوجود اي مصادر لتلوث الهواء اضافه الي المرور الليلي للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء فى اى موقع بالمحافظة واخطار ادارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الاحياء المختصة للانتقال الفورى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه وكلف المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

وشمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالاشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها اثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة .

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الاحياء والمراكز وعضوية كلا من مندوب من ادارة النظافة ومندوب من ادارة الازمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى اي شكوى او استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الاجراءات اللازمة فورياً وارسال تقرير اسبوعى الى ادارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من اجراءات للبت فيه .

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة مواجهة اثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 30/11/2020.