أخبار مصر | القوى العاملة تُنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة بشركة للأدوية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة تُنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة بشركة للأدوية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان: التعريف بمخاطر بيئة العمل، وتوعية العاملين بشركة برج العرب للصناعات الدوائية المنطقة الصناعية الثالثة، وذلك في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت الصناعية والحيوية بجميع محافظات الجمهورية، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو نشر هذه الثقافة لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية.

ونظمت الندوة تحت رعاية ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، وصبحي جرجس وكيل المديرية، وحاضر فيها الكيميائية زينب عبد الرحمن مفتش مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب، وذلك في إطار التعريف بمخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل معها من خلال "خطة الطوارئ" والتعرف على القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن توعية العاملين في الجهاز الوظيفي بالشركة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية والمخاطر الكيميائية والطرق الآمنة لتخزين المواد الكيميائية المختلفة،وخاصة المواد الخطرة والقابلة للاشتعال أو الانفجار وكيفية التعامل معها، وضرورة ارتداء مهمات الوقاية الشخصية بالنسبة للعاملين.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.