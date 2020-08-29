أخبار مصر | القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالي تسهم في حصر العمالة الراغبة في العودة للوطن

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: مكاتب التمثيل العمالي تسهم في حصر العمالة الراغبة في العودة للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، عن أنه في إطار جهود الدولة المصرية ومبادرة "نورت بلدك" التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص دمج العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم بدول العمل بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، تسهم وزارة القوي العاملة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في حصر بيانات هذه العمالة، وذلك من خلال تعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين الراغبين في العودة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة ، أشار فيه الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي ، إلي أنه في إطار إسهامات الوزارة في حصر العمالة المصرية بالخارج ، وتنفيذا لتوجيهاتكم والسفير القنصل العام لمصر بجدة بضرورة توفير قاعدة بيانات تفصيلية لتوفير سبل الدعم لاستيعاب تلك العمالة وإعداد الوزارة الخطط اللازمة للتعامل مع العاملين المصريين المقرر عودتهم أو الذين يتم الاستغناء عنهم أو ممن يسجلون رغباتهم للعودة النهائية لمصر وبيانات التواصل الخاصة بهم و القطاعات والتخصصات العاملين بها بدولة الاعتماد، قام المكتب العمالى بتعميم استمارة "نورت بلدك" على المصريين كونها آلية معتمدة لقاعدة البيانات وسوف يتم موافاة الوزارة بالبيانات المجمعة أولا بأول تمهيدًا ودمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم طبقا للمهن التي تمتهنها أو المهارات المتوافرة لديهم.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

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افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.