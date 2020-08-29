أخبار مصر | القوى العاملة: 65 فرصة عمل للعمالة المصرية راغبي نقل الكفالة بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: 65 فرصة عمل للعمالة المصرية راغبي نقل الكفالة بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 65 فرصة عمل بإحدى شركات المواد الغذائية وتعبئة المياه الغازية، للمصريين راغبي نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة.

ونوّه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق قال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض : إن الرواتب والبدلات سوف تحدد طبقا للخبرة والكفاءة في أثناء المقابلات الشخصية، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الشئون القنصلية على الإعلان عن تلك الوظائف على صفحة القنصلية العامة بالرياض على الفيسبوك .

وأشار الملحق العمالي إلى أن المهن المطلوبة سائق مندوب كود Cr 1، وسائق توصيل كود DR 1، يشترط أن يكون سائق عموم مركبات - سائق شاحنة ، رخصة نقل ثقيل سعودية أو مصرية درجة أولي ، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية علي البريد الالكتروني [email protected] ، موضح بالعنوان البريدي كود الوظيفة المتقدم لها ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 3 سبتمبر 2020.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

Advertisements

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة و حلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقاً لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة ، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعداً بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر ، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل ، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.