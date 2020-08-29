مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في أحداث الذكري الثالثة للثورة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في أحداث الذكري الثالثة للثورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا لـجلسة 28 سبتمبر المقبل لحضور الباحث الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

وكانت النيابة، أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا.