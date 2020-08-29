مصر | بـ"سلاح ناري وفلوس وهيروين".. سقوط عنصر إجرامي بالصف

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"سلاح ناري وفلوس وهيروين".. سقوط عنصر إجرامي بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، بندقية آلية، 9 طلقات نارية من ذات العيار، ماكينة عد مبالغ مالية، مبلغ مالي 2، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدئرة المركز ) حال قيادته سيارة "فان" ملكه بدائرة المركز.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتفين للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.