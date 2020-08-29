مصر | المشدد والغرامة للمتهمين بالاتجار بالبشر في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المشدد والغرامة للمتهمين بالاتجار بالبشر في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة كل من "مجدي.ع"، و"سعد.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار بالبشر، وبمعاقبة "محمود.ر"، بالحبس 6 أشهر لحيازة سلاح أبيض وبراءته من تهمة الاتجار بالبشر في مصر القديمة.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمد.ع"، عاطل، و"سعد.م"، عاطل و"محمود.ر "، عامل خردة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين جميعا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملو في الأشخاص الطبيعين بأن ارتكبوا سلوك الإيواء والاستخدام للمجني عليهم الاطفال "فارس.أ"، و"سعد.ع"، و"يوسف.م"، وكان ذلك بواسطة استعمال العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم وذلك بقصد الاستغلال في أعمال التسول.

وأضاف قرار الاحالة قيام المتهمين الأول والثاني بهتك عرض الأطفال المجني عليهم والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما وذلك بالتهديد بالإيذاء.