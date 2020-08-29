محافظ المنيا: استرداد 100 فدان أملاك دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: استرداد 100 فدان أملاك دولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع قوات انفاذ القانون.
وأضاف المحافظ، ان من أهم الملفات التي تواصل المحافظه العمل بها ملف القضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.
أوضح المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز المنيا، تمكنت من استرداد 100 فدان اراضي أملاك دولة، بالإضافة لإزالة سور مخالف بدون ترخيص، بنطاق قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.
واضاف ان الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، ازالت ايضا 10 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراط و12 سهم، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة وتم ازالة 4 حالات على مساحة 3 قيراط و19 سهم.
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