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محافظ المنيا: استرداد 100 فدان أملاك دولة

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء العشوائي والمخالف لأحكام القانون بدون ترخيص، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع قوات انفاذ القانون.

وأضاف المحافظ، ان من أهم الملفات التي تواصل المحافظه العمل بها ملف القضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

أوضح المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز المنيا، تمكنت من استرداد 100 فدان اراضي أملاك دولة، بالإضافة لإزالة سور مخالف بدون ترخيص، بنطاق قرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

واضاف ان الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، ازالت ايضا 10 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 11 قيراط و12 سهم، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة مكبرة بحى جنوب المدينة وتم ازالة 4 حالات على مساحة 3 قيراط و19 سهم.

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