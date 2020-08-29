شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها: رفع 40 طن قمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها حملة لرفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والاشغالات بمنطقة الكبارى وتوسعة الطرق.

قال المهندس على عبدالستار سيد رئيس مركز ومدينة بنها ان الحملة استهدفت مناطق الوحدة المحلية بكفر الجزار والطريق السريع القديم وكورنيش النيل وطريق جسر النيل وطريق ميت بره ومداخل ومخارج القرى حيث تم تنظيم عمل حملة نظافة مكبرة اسفرت عن رفع قرابة 40 طن مخلفات وتم نقلهم إلى الدفن الصحى بأبوزعبل

واكد رئيس مدينة بنها استمرار العمل بالاهتمام بالنظافة وتنظيم الحملات بصفة يوميه على مدار اليوم في الفتره الصباحيه وتجميل مداخل ومخارج قرى الوحدات المحلية التابعة لمدينة بنها.

وتابع رئيس المدينة حملة اشغالات بمنطقة الكباري ببنها بالتنسيق مع شرطة المرافق والاشغالات والكهرباء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وعمل محاضر اشغال طريق لجميع المخالفين كما تابع «عبدالستار» اعمال توسعة محطة المعالجة بكفر مويس ورفع الأتربة من مدخل البوابة الخلفية للمحطة بجوار الطريق الاقليمي لتسهيل دخول السيارات المحملة بمواد البناء.

رفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم

رفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم

رفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم

رفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم

رفع القمامة من كورنيش كفر الجزار والطريق القديم