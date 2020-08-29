شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تواجه مصادر تلوث الهواء.. و«راشد»: حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة الجيزة، عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شؤون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب (الطفلي والحراري والرملي)، والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه «راشد» بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحًا مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة، وذلك خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019، كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيًا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 إلى 30/11/2019.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات، مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

ووجه «راشد» بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود أي مصادر لتلوث الهواء، إضافة إلى المرور الليلي للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة على مصادر تلوث الهواء في أي موقع بالمحافظة، وإخطار إدارة شؤون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شؤون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائري بقوسيه الغربي والجنوبي، ومحور 26 يوليو، وعزب جامعي القمامة بأرض اللواء، والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أي حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.

وشمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها، والتي تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدوري لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع في تنفيذ المشروع الإرشادي لتدوير المخلفات الزراعية في إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

ووجه «راشد» بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الاحياء والمراكز، وعضوية كلا من مندوب من إدارة النظافة ومندوب من إدارة الأزمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين، واتخاذ الإجراءات اللازمة فوريًا وارسال تقرير أسبوعي إلى إدارة شؤون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيه.

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وكلف المحافظ شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل القرار تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة مواجهة اثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 30/11/2020.