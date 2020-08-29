شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي مخاطبًا المصريين: «لا تتعجلوا في الحكم على قرارات الدولة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشعب المصري، في كلمة اختتم بها افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، السبت، وقال: «بسجل احترامي للمصريين، لم يسمحوا بانزلاق البلد في أي أزمة».
وأضاف: «لا تتعجلوا بالحكم على قرارات الدولة، حجم الانفاق على المدن الجديدة لو كنا عملناه من 30 سنة، مكنش دلوقتي هانبقى مضطرين ننفق كل الأموال دي لمعالجة الأخطاء».
وتابع: «كان في ناس بتقول العاصمة الجديدة لازمتها إيه، ده معناه أنك مش عارف قضيتنا فيها إيه، من فضلكم متستعجلوش في الحكم على قرارات الدولة، الناس اللى بتتكلم في القنوات دي مش مهتمه بمصلحة البلد، لو طالوا يخربوا البلد هيخربوها».
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