شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الوزراء» يشيد بجهود محافظة المنيا في مواجهة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، لعرض إمكانيات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية الموقع عليها كافة موارد المحافظة والجهات المعنية وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.

وتم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوي في شهر مارس الماضي، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية وشرح توضيحي لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وكيف يتم توظيفها في إدارة مراحل الأزمة وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق.

وأكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة الـ Tetra في إدارة الأزمة وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها.

كما أكد على الدعم الكلى لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات والمحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة وسبل استغلالها بأفضل الطرق في إدارة الأزمات والكوارث.

وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب سقارة، موجها الشكر لفريق العمل القائم على العرض.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمد عبدالمقصود، بجهود المحافظة وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم استغلالها بشكل جيد في إدارة الأزمات والكوارث ويحد فيما بعد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد في إمكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.

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غرفة عمليات الوزراء تشيد بالمنيا

غرفة عمليات الوزراء تشيد بالمنيا