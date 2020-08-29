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شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الوزراء» يشيد بجهود محافظة المنيا في مواجهة الأزمات والكوارث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، لعرض إمكانيات المحافظة في إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر باستخدام الخرائط الرقمية الموقع عليها كافة موارد المحافظة والجهات المعنية وما تمتلكه من بيانات وصفية ومكانية تعين المحافظة على إدارة الأزمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض فيديو يوضح كيفية إدارة الأزمة داخل المحافظة بالتطبيق على أزمة السيول وقطع الطريق الصحراوي في شهر مارس الماضي، وكيفية تأمين المحافظة للمناطق السياحية والأثرية وشرح توضيحي لكافة إمكانيات المحافظة وما تمتلكه من بيانات وصفية ورقمية على خرائط نظم المعلومات الجغرافية وكيف يتم توظيفها في إدارة مراحل الأزمة وكيفية الخروج منها بأفضل الطرق.
وأكد نائب المحافظ على نجاح استخدام منظومة الـ Tetra في إدارة الأزمة وسرعة الربط بين كافة الجهات المعنية فور ورود الشكوى أو الإبلاغ عن الحادث والتحرك على الأرض لمتابعة الأزمة فور وقوعها.
كما أكد على الدعم الكلى لغرف الأزمات والطوارئ والحد من المخاطر بالمحافظة والعمل بالطرق العلمية والتطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية من تكوين قاعدة بيانات رقمية وصفية ومكانية لكافة الوحدات والمحلية والهيئات الحكومية ومديريات الخدمات بالمحافظة وسبل استغلالها بأفضل الطرق في إدارة الأزمات والكوارث.
وشدد على مساندة المحافظة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة علمياً على استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الأزمات والكوارث وهو ما تم تنفيذه بالفعل بترشيح مجموعة من الكوادر الشبابية بالانضمام إلى مركز تدريب سقارة، موجها الشكر لفريق العمل القائم على العرض.
ومن جانبه، أشاد اللواء محمد عبدالمقصود، بجهود المحافظة وما تمتلكه من قاعدة بيانات رقمية ضخمة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية يتم استغلالها بشكل جيد في إدارة الأزمات والكوارث ويحد فيما بعد من المخاطر الطبيعية المتوقعة مثل السيول وغيرها وذلك بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية، كما دعا إلى اتخاذ محافظة المنيا كنموذج مشرف يحتذى به على مستوى محافظات الصعيد في إمكانياتها وطرق معالجتها للأزمات والكوارث.
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