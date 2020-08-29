شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أفريقي: مصر تقدمت 90 مركز في مؤشر جودة الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد موقع أفريقيا فاكت زون «Africa fact zone» المتخصص في الشؤون الافريقية بالتقدم الكبير الذي حققته مصر على مستوي شبكة الطرق في العالم .

واوضح تقرير الموقع أن مصر في عام 2014، كانت في المرتبة 128 على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق، في غضون 6 سنوات فقط، نقلت مصر 90 مركزلتصبح أفضل 28 طريقًا في العالم.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وزير النقل السابق، إن المشروع القومي للطرق إعجاز في تنفيذ ٧ آلاف كيلو متر منها نحو ٥ آلاف كيلو منر جديد.

وأضاف في تصريحات لـ «المصرى اليوم»: إن اشادة المؤسسات الدولية بالمشروع والطفرة في ترتيب مصر على مستوي شبكة الطرق عالميا من ١١٨ إلى ٢٨ عالميا من شأنه يساهم جذب الفرص الاستثمارية العالمية.

وأكد تقرير رسمي لوزارة النقل أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالمشروعات القومية للطرق والكبارى خلال الـ 6 سنوات الماضية بلغت نحو 305 مليار جنيه، إستحوذت شبكة الطرق القومية الجديدة على النصيب الأكبر من حجم الأعمال الاستثمارية بإجمالى 175 مليار جنيه، فيما بلغت حجم الاستثمارات بمشروعات محاور الكبارى على النيل والبالغة 21 كوبرى جديد نحو 30 مليار جنيه.

إلى جانب ذلك تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الدولة بتكلفة بلغت 85 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلو متر من شبكة الطرق القديمة بتكلفة استثمارية بلغت 15 مليار جنيه.

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ووفقا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كيلو متر بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر.