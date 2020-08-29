شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوط أتوبيس كهربائي «زيرو تلوث» لخدمة محور المحمودية (أسعار التذاكر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع محور المحمودية «شريان الأمل» بمحافظة الاسكندرية الذي أنجزته الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية في زمن قياسي بتكلفة إجمالية ٥،٥ مليارات جنيه، ولأن المشروع محور تنموي متكامل فقد جرى تشغيل 3 خطوط أتوبيس كهربائي رئيسية بمحور تنمية المحمودية لخدمة سكان 4 أحياء هي «غرب، وسط، المنتزه أول، شرق» تشمل 32 محطة أتوبيس، بواقع 4 محطات «بداية ونهاية» و8 رئيسية و20 متكررة.

منطقة تنموية بمحور المحمودية

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وتضم المحطات مظلات ومقاعد لانتظار الركاب، كل منها بطراز مختلف حسب مسار الأتوبيس لتسهيل التعرف على «الخطوط».

ويبدأ الخط الأول للأتوبيسات الكهربائية من مدينة «بشائر الخير1 و2» مرورا بمحطة سموحة وينتهي بمحطة العوايد، وذلك بسعر تذكرة 10 جنيهات للفرد.

منطقة تنموية بمحور المحمودية

أما الخط الثاني فيبدأ من مدينة «بشائر الخير 1 و2» بكرموز مرورا بـ 4 محطات هي«الرصافة- وكالة الحضرة- سموحة – الحجر» وينتهي بالعوايد، بسعر تذكرة 7 جنيهات.

منطقة تنموية بمحور المحمودية

بينما يخدم الخط الثالث 16 محطة بدءًا من بشائر الخير إلى العوايد مرورا بـ«راغب، بوالينو، الرصافة، النيل للكبريت، الحضرة الجديدة، الوكالة، النزهة، كوبرى انطونيادس، لورد، فاروس، نادى النصر، الحجر، كوبرى الناموس، ابو سليمان. بتذكرة قيمتها ٥ جنيهات.

وتتميز الأتوبيسات الكهربائية، والبالغ عددها 15 أتوبيسا، بأنها مكيفة الهواء، ويسع كل واحدا 90 راكبًا، ويعمل بمحرك كهرباء 300 كيلو وات، وسرعته القصوى 80 كيلو متر/ الساعة، فضلا انها زيرو تلوث ولا ينتج عنها أي ملوثات للبيئة.

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